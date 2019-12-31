Шредер резко раскритиковал США за санкции против «СП-2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung назвал введенные США санкции против «Северного потока — 2» вмешательством во внутренние дела Германии.
Бывший канцлер, в частности, заявил, что Вашингтон пытается указывать Берлину, с кем ему торговать, а с кем — нет.
«Мы не должны это принимать. Мы не являемся 51-м штатом США», - цитируе Шредера RT.
Отметим, что Шредер летом уходящего года критиковал персонально президента США Дональда Трампа.
Бывший канцлер ФРГ заявил, что Трамп навязывает своим европейским партнерам определенные правила поведения, тем самым превращая их в своих вассалов, отмечала Газета.ру
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