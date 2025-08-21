Россияне смогут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту

Россияне, заключившие с государством социальный контракт, могут рассчитывать на выплаты до 350 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Соцконтракт заключается с гражданами или семьями, чьи доходы ниже прожиточного минимума в регионе. По словам эксперта, инструмент не только временно поддерживает нуждающихся, но и способствует формированию устойчивых доходов за счет программ социальной адаптации.