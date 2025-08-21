Россияне смогут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту
Россияне, заключившие с государством социальный контракт, могут рассчитывать на выплаты до 350 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Соцконтракт заключается с гражданами или семьями, чьи доходы ниже прожиточного минимума в регионе. По словам эксперта, инструмент не только временно поддерживает нуждающихся, но и способствует формированию устойчивых доходов за счет программ социальной адаптации.
Получатели обязаны выполнять определенные мероприятия: искать работу, проходить обучение, открывать бизнес или вести подсобное хозяйство. При трудоустройстве выплата равна величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, при предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей единовременно или по частям.
Часть средств можно направить на оформление документов, покупку софта или продвижение продукции, остальное — на оборудование и материалы. В рамках других мероприятий выплаты составляют прожиточный минимум на срок до шести месяцев и могут расходоваться на продукты, лекарства, одежду или товары для подсобного хозяйства, передает «Радиоточка НСН».
