«Раньше считалось, что женщина на корабле — к беде. Но время меняет нас в лучшую сторону. Я отношусь к этому положительно. Старикам везде у нас почет, а молодым и женщинам — везде дорога. Хотя, конечно, кораблем управлять сложно. Океан — это стихия, которая может быть и ласковой, и пугающей, даже мне был ведом страх в море в минуты опасности. Нужно, чтобы человек в любой ситуации мог не терять работоспособности и способности принять правильное решение. Думаю, что женщине-капитану это под силу, ведь она не вчера попала на флот — она прошла свой путь. Капитану следует знать свой корабль до малейших деталей, он должен уметь все, пахать и телом, и разумом», — сказал Комоедов.

Собеседник НСН добавил, что новому капитану может пригодиться педагогический опыт.

«Думаю, опыт педагога ей поможет. Педагогическое образование подразумевает способность работать с людьми. Чистого моря ей и семь футов под килем!» — подытожил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

