«Женщина на корабле — к счастью!»: Адмирал Комоедов об историческом назначении

Первой в истории женщине, ставшей капитаном атомного ледокола, пригодится педагогический опыт, ведь на флоте важно уметь работать с людьми, сказал НСН Владимир Комоедов. 

Первое в истории назначение женщины капитаном атомного ледокола — хороший знак, свидетельствующий о переменах к лучшему, однако должность капитана предполагает большую ответственность и способность в любой ситуации не терять самообладания. Об этом НСН заявил экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.

Капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина. Судно «Ямал» возглавила Марина Старовойтова. Об этом официально сообщили на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России «Эра мечтателей». Старовойтова пришла во флот в 2005 году, оставив профессию учителя русского языка и литературы. Комоедов одобрил назначение женщины капитаном, однако отметил, что ей придется непросто на своей должности.

Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»

«Раньше считалось, что женщина на корабле — к беде. Но время меняет нас в лучшую сторону. Я отношусь к этому положительно. Старикам везде у нас почет, а молодым и женщинам — везде дорога. Хотя, конечно, кораблем управлять сложно. Океан — это стихия, которая может быть и ласковой, и пугающей, даже мне был ведом страх в море в минуты опасности. Нужно, чтобы человек в любой ситуации мог не терять работоспособности и способности принять правильное решение. Думаю, что женщине-капитану это под силу, ведь она не вчера попала на флот — она прошла свой путь. Капитану следует знать свой корабль до малейших деталей, он должен уметь все, пахать и телом, и разумом», — сказал Комоедов.

Собеседник НСН добавил, что новому капитану может пригодиться педагогический опыт.

«Думаю, опыт педагога ей поможет. Педагогическое образование подразумевает способность работать с людьми. Чистого моря ей и семь футов под килем!» — подытожил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиЖенщиныКапитанВладимир Комоедов

