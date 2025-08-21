Депутат Рады заявил о фиктивной поддержке Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского внутри страны минимальна и существует лишь формально. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
По словам парламентария, в стране создается видимость одобрения власти за счет репрессий. Дмитрук утверждает, что граждан массово убивают, арестовывают и подвергают пыткам, что позволяет демонстрировать фиктивный уровень поддержки действующего руководства.
Он отметил, что в действительности речь идет о «стопроцентном антирейтинге» Зеленского. По его мнению, украинский президент сохраняет власть исключительно благодаря введенному военному положению, системе репрессий и поддержке западных стран.
Дмитрук также напомнил, что до начала конфликта в феврале 2022 года уровень реальной поддержки Зеленского, по его оценке, составлял около 7% в среднем по стране, передает «Радиоточка НСН».
