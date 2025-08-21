Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского внутри страны минимальна и существует лишь формально. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам парламентария, в стране создается видимость одобрения власти за счет репрессий. Дмитрук утверждает, что граждан массово убивают, арестовывают и подвергают пыткам, что позволяет демонстрировать фиктивный уровень поддержки действующего руководства.