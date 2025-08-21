Трамп заявил о намерении патрулировать Вашингтон вместе с полицией и военными

Президент США Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Тодду Старнсу сообщил, что намерен лично выйти на улицы Вашингтона вместе с силами правопорядка.

Он отметил, что планирует присоединиться к полицейским и военным патрулям. По словам американского лидера, таким образом власти смогут выполнить задачу по обеспечению порядка в столице.

Трамп направил нацгвардию в Вашингтон

11 августа Трамп распорядился ввести в Вашингтон подразделения Национальной гвардии.

Он подчеркнул, что только участие федеральных сил безопасности позволит справиться с ростом преступности в округе Колумбия, передает «Радиоточка НСН».

