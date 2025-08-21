Трамп заявил о намерении патрулировать Вашингтон вместе с полицией и военными
Президент США Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Тодду Старнсу сообщил, что намерен лично выйти на улицы Вашингтона вместе с силами правопорядка.
Он отметил, что планирует присоединиться к полицейским и военным патрулям. По словам американского лидера, таким образом власти смогут выполнить задачу по обеспечению порядка в столице.
11 августа Трамп распорядился ввести в Вашингтон подразделения Национальной гвардии.
Он подчеркнул, что только участие федеральных сил безопасности позволит справиться с ростом преступности в округе Колумбия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за падения дронов в Воронежской области задерживаются 71 поезд
- «Нелепая история!»: Сябитова осудила продажу билетов на свадьбу
- Трамп заявил о намерении патрулировать Вашингтон вместе с полицией и военными
- СМИ: США и Европа завершили работу над гарантиями безопасности для Украины
- Трамп допустил смену подхода США к России и Украине через две недели
- Трамп назвал победой отмену полумиллиардного штрафа млн по делу о бизнес-активах
- Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open
- СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
- Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
- «Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru