Продюсер заявил, что Пугачева может вернуться в Россию при покаянии

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, так как не является иноагентом и не находится под уголовным преследованием. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам Дзюника, Пугачева сохраняет статус гражданки РФ, имеет счета в стране и получает пенсию. Продюсер подчеркнул, что публика готова была бы простить артистку, если бы она открыто признала ошибки и извинилась.