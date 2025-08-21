Продюсер заявил, что Пугачева может вернуться в Россию при покаянии
Продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, так как не является иноагентом и не находится под уголовным преследованием. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
По словам Дзюника, Пугачева сохраняет статус гражданки РФ, имеет счета в стране и получает пенсию. Продюсер подчеркнул, что публика готова была бы простить артистку, если бы она открыто признала ошибки и извинилась.
Он отметил, что искренность и честность стали бы главным условием для такого шага. Дзюник привел выражение «повинную голову меч не сечет», пояснив, что в случае покаяния певица могла бы вернуться на родину без последствий.
В то же время продюсер добавил, что на данный момент Пугачева не демонстрирует готовности к такому поведению. По его словам, на Кипре она грубо отреагировала на вопросы журналистов и допустила оскорбительные высказывания в их адрес, передает «Радиоточка НСН».
