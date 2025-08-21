СМИ: США и Европа завершили работу над гарантиями безопасности для Украины

Министры обороны США и стран Евросоюза завершили разработку предложений по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Подготовленные варианты будут направлены советникам по национальной безопасности для рассмотрения в рамках текущих дипломатических переговоров.

Сценарии и гарантии: Что Запад предложит Зеленскому перед встречей с Путиным

Ранее в Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Тогда он подчеркнул, что гарантии для Киева не стоит сравнивать с обязательствами НАТО и заверил, что при его президентстве американские войска на Украину направлены не будут, передает «Радиоточка НСН».

