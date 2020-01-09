Новости за ночь: названа единственная возможность России достроить «Северный поток-2»
В мире практически нет судов, способных осуществлять такие уникальные по сложности работы, как прокладка подводных газопроводов, заявил в интервью газете «Известия» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. У России такое судно, пригодное для работы в водах Дании, только одно – это «Академик Черский», заявил эксперт.
Это означает, что у России нет других возможностей достроить «Северный поток-2» после отказа швейцарской компании Allseas от завершения работ. Впрочем, бесцеремонная попытка США сорвать строительство может подтолкнуть европейцев к защите своих интересов, и тогда шанс на возвращение Allseas в проект всё же остаётся.
Ранее о готовности России самостоятельно достроить «Северный поток-2» говорил министр энергетики РФ Александр Новак. В таком случае сроки запуска проекта сдвинутся на конец 2020 года.
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