Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США

Ассоциация европейских фермеров предупредила, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному сектору Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

В нем отмечается, что документ расширяет доступ американской агропродовольственной продукции на европейский рынок.

Президент Польши поддержал протестующих фермеров

При этом производители из ЕС столкнулись с ростом пошлин до 15% на ряд ключевых экспортных товаров.

Фермеры назвали соглашение односторонним и подчеркнули, что оно усугубляет положение отрасли, уже находящейся под давлением из-за увеличения издержек, жестких регуляторных норм и усиливающейся глобальной конкуренции, передает «Радиоточка НСН».

