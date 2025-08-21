Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США
Ассоциация европейских фермеров предупредила, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному сектору Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.
В нем отмечается, что документ расширяет доступ американской агропродовольственной продукции на европейский рынок.
При этом производители из ЕС столкнулись с ростом пошлин до 15% на ряд ключевых экспортных товаров.
Фермеры назвали соглашение односторонним и подчеркнули, что оно усугубляет положение отрасли, уже находящейся под давлением из-за увеличения издержек, жестких регуляторных норм и усиливающейся глобальной конкуренции, передает «Радиоточка НСН».
