«Северный поток-2» достроят. Вопрос в том, когда и какими силами
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики заявил НСН, что у России есть как минимум полгода, чтобы запустить газопровод.
Газопровод «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете РБК. Он напомнил, что осталось уложить чуть менее 160 километров трубы, и рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить свою часть работ. Там ждут разъяснений по поводу санкций от Минфина США. Президент Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что работы могут быть завершены в срок.
«Я разделяю мнение Новака, газопровод может быть достроен. Работавшие суда могли укладывать от 3 до 6 км труб в сутки. Из 2400 км уже уложена большая часть. И работать швейцарцам оставалось около трех недель – месяца. Да, наш российский трубоукладчик «Академик Черский» может с оставшимся объемом справиться. Но судно находится в Находке, до нужного места ему идти минимум месяц. Компания Allseas ждет пояснения по поводу возможных санкций в своем отношении от американского Минфина», - разъяснил детали эксперт.
Укладку труб планировалось завершить не позднее IV квартала 2019 года. Сначала планы не удалось осуществить в связи с позицией Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону. В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода было приостановлено в связи с санкциями США.
«Да, сроки "летят". Но до середины 2020 года выход на проектную мощность был невозможен. Шла речь, что сроки реализации могли смещаться из-за позиции Дании, но подразумевалось, что наземная инфраструктура до обозначенного момента будет только строиться. И всё это понимают», - пояснил Александр Фролов.
В МИД России заявили, что в качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток - 2» Москва может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
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