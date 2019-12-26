«Северный поток-2» достроят. Вопрос в том, когда и какими силами

Газопровод «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете РБК. Он напомнил, что осталось уложить чуть менее 160 километров трубы, и рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить свою часть работ. Там ждут разъяснений по поводу санкций от Минфина США. Президент Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что работы могут быть завершены в срок.

«Я разделяю мнение Новака, газопровод может быть достроен. Работавшие суда могли укладывать от 3 до 6 км труб в сутки. Из 2400 км уже уложена большая часть. И работать швейцарцам оставалось около трех недель – месяца. Да, наш российский трубоукладчик «Академик Черский» может с оставшимся объемом справиться. Но судно находится в Находке, до нужного места ему идти минимум месяц. Компания Allseas ждет пояснения по поводу возможных санкций в своем отношении от американского Минфина», - разъяснил детали эксперт.