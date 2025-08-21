СМИ назвали имя арестованного по делу о «Северных потоках» украинца

Итальянские карабинеры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры, пишет Corriere della Sera. Его подозревают в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Издание отмечает, что Кузнецов приехал в Италию на отдых с семьей и заселился в гостиницу, указав настоящие данные. Это дало основание предполагать, что немецкие следователи знали о его планах поездки.