СМИ назвали имя арестованного по делу о «Северных потоках» украинца

Итальянские карабинеры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры, пишет Corriere della Sera. Его подозревают в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Издание отмечает, что Кузнецов приехал в Италию на отдых с семьей и заселился в гостиницу, указав настоящие данные. Это дало основание предполагать, что немецкие следователи знали о его планах поездки.

По данным расследования, украинец был капитаном яхты «Андромеда», которую использовали для доставки взрывчатки к месту подрывов.

В результате диверсии 26 сентября 2022 года пострадали оба экспортных газопровода — «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Германия, Дания и Швеция заявляли о признаках целенаправленного подрыва, а в России возбудили дело о международном терроризме. Москва неоднократно запрашивала информацию о расследовании, но, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не получила ответов, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
