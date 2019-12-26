Захарова пообещала США зеркальные меры за «Северный поток-2»

Захарова не стала уточнять, каким именно будет ответ Москвы, но напомнила, что Россия всегда реагирует на такие недружественные выпады, передает РИА ФАН.

Газопровод прокладывают через Балтийское море из России в Германию. Узнав о перспективе санкций США, швейцарская компания-подрядчик Allseas отвела суда.

Российская сторона уже заявила, что сможет достроить «Северный поток-2» за счет своих мощностей. По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, на это может уйти несколько месяцев.

