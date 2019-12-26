Захарова пообещала США зеркальные меры за «Северный поток-2»
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона подготовит зеркальный ответ на решение властей США, одобривших санкции против компаний в связи со строительством «Северного потока-2».
Захарова не стала уточнять, каким именно будет ответ Москвы, но напомнила, что Россия всегда реагирует на такие недружественные выпады, передает РИА ФАН.
Газопровод прокладывают через Балтийское море из России в Германию. Узнав о перспективе санкций США, швейцарская компания-подрядчик Allseas отвела суда.
Российская сторона уже заявила, что сможет достроить «Северный поток-2» за счет своих мощностей. По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, на это может уйти несколько месяцев.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Сестра и мать экс-сенатора Арашукова объявлены в розыск
- Верховный суд окончательно ликвидировал движение «За права человека»
- Появилось видео взорванного автомобиля воронежского чиновника
- Захарова заявила об упущенном ЕС шансе поладить с Россией
- РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом