Захарова пообещала США зеркальные меры за «Северный поток-2»

26 декабря 201918:22

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона подготовит зеркальный ответ на решение властей США, одобривших санкции против компаний в связи со строительством «Северного потока-2».

Аналитики согласились с Новаком о достройке «Северного потока-2»

Захарова не стала уточнять, каким именно будет ответ Москвы, но напомнила, что Россия всегда реагирует на такие недружественные выпады, передает РИА ФАН.

Газопровод прокладывают через Балтийское море из России в Германию. Узнав о перспективе санкций США, швейцарская компания-подрядчик Allseas отвела суда.

Российская сторона уже заявила, что сможет достроить «Северный поток-2» за счет своих мощностей. По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, на это может уйти несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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