Запуск «Северного потока-2» перенесли

«До конца 2020 года «Северный поток-2» будет запущен, - заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. - Один из вариантов - это судно «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку». Она необходима для проведения работ на Балтике, - поясняет ТАСС, по данным которого, сейчас судно, принадлежащее «Газпром флоту», стоит в порту Находки. Строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ в числе прочего запрещает предоставлять какие-либо услуги для строительства газопроводов под угрозой блокирования активов компаний-подрядчиков в США и невозможности ведения бизнеса с американскими контрагентами. В результате швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ. В понедельник ее суда покинули зону строительства газопровода, для завершения морской части которого осталось уложить всего 160 километров труб.

В течение недели неоднократно сообщалось о намерении России ответить на американские санкции в отношении «Северного потока-2». В том, что это произойдет, сомневаться не приходится, однако в сложившейся ситуации вопрос реакции на недружественные, если не сказать - откровенно враждебные, действия Вашингтона отходит на второй план. Первичным же представляется скорейшее решение о том, кто, какими силами и средствами и за какие сроки завершит работы на Балтике. Упоминался, в частности, наиболее оптимистичный вариант, согласно которому, газопровод достроит та же швейцарская компания, если ей удастся получить у США 30-дневную отсрочку. Такая возможность всегда прописывается в американских санкционных пакетах, - пояснял в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Этого времени швейцарским судам (которые, кстати, далеко от места работ не отходили) вполне хватило бы для вывода трубы к европейским берегам.

Однако, в Минэнерго, судя по нынешнему заявлению его главы, далеки от оптимизма в оценке возможности возвращения к работе швейцарских подрядчиков. Отсюда и разговор об опоре на собственные силы. Но, как следствие, сроки укладки оставшейся части газопровода растягиваются: во-первых, даже без учета «допподготовки» «Академику Черскому» из Находки на Балтику идти как минимум месяц. Во-вторых, швейцарские суда показали весьма высокую скорость укладки – до 6 километров трубы в сутки.

Но, с другой стороны, возведение наземной инфраструктуры газопровода, без которой его запуск невозможен, пока тоже далеко от завершения. Сообщалось, что эти работы завершатся к середине 2020-го. Так что пока ситуация вокруг «Северного потока-2» напряженная, но не критическая. Как говорят в таких случаях, «достроят, куда денутся».

