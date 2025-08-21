«Мне непонятно, кто эти люди, которые будут платить деньги, чтобы побывать на чьей-то чужой свадьбе, может, не самой лучшей. Это очередная нелепая идея, которая вряд ли приживется в России. У нас много инфантильной молодежи, но даже она не станет тратить деньги непонятно на что. Одно дело, если бы на свадьбу продавала билеты Анастасия Волочкова, там было бы на что посмотреть, а на свадьбе простых людей ничего необычного не будет. Свадьба как обряд была придумана для того, чтобы объединить в этот день всех родственников с двух сторон и познакомить их, дать возможность всем близким людям поздравить молодых, дать определенные напутствия, подарить подарки и так далее. Это целый ритуал. Поэтому появление там посторонних людей неуместно», — сказала Сябитова.

Собеседница НСН призвала молодоженов трезво рассчитывать свои возможности при организации торжества.

«Пытаться окупить свадьбу за счет посторонних людей точно не стоит. Я бы посоветовала молодым играть свадьбу по средствам: на что хватает денег, пусть то и делают. Если нет денег на хорошую свадьбу, можно сделать торжество попроще — собраться с друзьями, поехать на природу, если позволяет погода. Пошлина в ЗАГСе — всего 400 рублей. Если заказывать большой ресторан, наверное, должны быть деньги на то, чтобы его окупить, тем более, что любой ресторан всегда берет предоплату, вряд ли кто-то будет рисковать», — подытожила она.

Ранее Сябитова заявила, что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

