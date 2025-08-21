«Нелепая история!»: Сябитова осудила продажу билетов на свадьбу
Планируя свадебное торжество, молодожены должны рассчитывать исключительно на собственные возможности, не стоит пытаться окупить банкет за счет других людей, тем более посторонних, сказала НСН Роза Сябитова.
Свадьба — очень личный ритуал, где не должно присутствовать посторонних людей, поэтому вряд ли в России приживется продажа билетов на свадьбу незнакомцам, это нелепая идея. Об этом НСН заявила сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Во Франции запустили сервис для продажи билетов на свадьбы под названием Invitin. Молодожены за деньги теперь могут позвать на свое торжество незнакомцев и окупить так часть затрат на мероприятие, сообщил портал Oddity Central. Есть такая практика и в России — так, молодожены Анна и Игорь продавали билеты на свою свадьбу по 360 евро. Однако, по мнению Сябитовой, подобная практика в России не приживется и не станет массовой.
«Мне непонятно, кто эти люди, которые будут платить деньги, чтобы побывать на чьей-то чужой свадьбе, может, не самой лучшей. Это очередная нелепая идея, которая вряд ли приживется в России. У нас много инфантильной молодежи, но даже она не станет тратить деньги непонятно на что. Одно дело, если бы на свадьбу продавала билеты Анастасия Волочкова, там было бы на что посмотреть, а на свадьбе простых людей ничего необычного не будет. Свадьба как обряд была придумана для того, чтобы объединить в этот день всех родственников с двух сторон и познакомить их, дать возможность всем близким людям поздравить молодых, дать определенные напутствия, подарить подарки и так далее. Это целый ритуал. Поэтому появление там посторонних людей неуместно», — сказала Сябитова.
Собеседница НСН призвала молодоженов трезво рассчитывать свои возможности при организации торжества.
«Пытаться окупить свадьбу за счет посторонних людей точно не стоит. Я бы посоветовала молодым играть свадьбу по средствам: на что хватает денег, пусть то и делают. Если нет денег на хорошую свадьбу, можно сделать торжество попроще — собраться с друзьями, поехать на природу, если позволяет погода. Пошлина в ЗАГСе — всего 400 рублей. Если заказывать большой ресторан, наверное, должны быть деньги на то, чтобы его окупить, тем более, что любой ресторан всегда берет предоплату, вряд ли кто-то будет рисковать», — подытожила она.
Ранее Сябитова заявила, что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
