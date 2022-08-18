Трудноустройство: Пик безработицы в России прогнозируют к 2023 году

По данным SuperJob, спрос на персонал в промышленной отрасли в июле превышал предложение в металлургии, производстве металлических изделий и заготовок, судостроении, радиотехнической и электронной промышленности, приборостроении.

Санкции и ограничения ударили не только по промышленникам. Если ситуация будет усугубляться, то трудовые книжки понесут домой «белые воротнички» - чиновники, администраторы, служащие и менеджеры.

«Если hh-индекс по каким-то показателям выйдет в проблемную зону, то в первую очередь в «беловоротничковые» роли. Именно по ним за этот период времени зафиксировали наибольший прирост индекса, который означал наибольший прирост резюме и сокращение количества вакансий», - отмечала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Следом пойдут менеджеры по продажам, рабочий персонал. Работодатели все чаще стали искать сотрудников на неполную занятость, чтобы уменьшить затраты на зарплату.