Трудноустройство: Пик безработицы в России прогнозируют к 2023 году
В стране под угрозой увольнения находится 310 тысяч человек. За последний месяц эта цифра снизилась на 5%, но в Минтруде ждут проблем с безработицей уже к концу года.
Минтруд РФ сместил пик безработицы на конец года. Под угрозой увольнения сейчас, как сообщает ТАСС, находится больше 310 тысяч россиян. Это меньше на 5%, чем месяц назад, но оптимизма в коридорах власти падение не вызывает.
«Прогнозируется смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года - начало 2023 года», - говорится в проекте распоряжения правительства.
В документе предлагается поддержать занятость работников, оказавшихся под риском увольнения, а также оказать поддержку тем, кто уже потерял работу. В частности, речь идет о тружениках промышленных предприятий. На конец июля, как сообщает Роструд, 17 тысяч человек из этой категории заключили договоры на обучение. Это 13,8% от плановой численности. В Минтруде объяснили низкие показатели относительной стабильностью на рынке труда. Поэтому сейчас решили сократить численность участников мероприятия со 125 тысяч человек до 35,1 тысячи, а объемы финансирования с 7,3 миллиардов рублей до 1,6 миллиарда.
По данным SuperJob, спрос на персонал в промышленной отрасли в июле превышал предложение в металлургии, производстве металлических изделий и заготовок, судостроении, радиотехнической и электронной промышленности, приборостроении.
Санкции и ограничения ударили не только по промышленникам. Если ситуация будет усугубляться, то трудовые книжки понесут домой «белые воротнички» - чиновники, администраторы, служащие и менеджеры.
«Если hh-индекс по каким-то показателям выйдет в проблемную зону, то в первую очередь в «беловоротничковые» роли. Именно по ним за этот период времени зафиксировали наибольший прирост индекса, который означал наибольший прирост резюме и сокращение количества вакансий», - отмечала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Следом пойдут менеджеры по продажам, рабочий персонал. Работодатели все чаще стали искать сотрудников на неполную занятость, чтобы уменьшить затраты на зарплату.
«В этом случае у работодателя есть право не выплачивать взносы на страхование и так далее. Это элементарная экономия средств у работодателя на зарплате. Это главная причина, но не самая единственная. Экономика и рынок труда сейчас находятся в состоянии неопределенности», - рассказывала научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в эфире НСН.
А вот директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова видит в безработице определенные плюсы. В разговоре с НСН она предположила, что изменения на рынке труда могут привлечь в школу молодых специалистов.
«Для молодежи школа остается запасным вариантом. Сейчас рынок труда будет меняться, возможно, школа для кого-то окажется на какой-то период (5-10 лет) привлекательным местом в силу стабильности», - сказала Половкова.
Вообще программа переобучения россиян вызывает критику у экспертов. Основатель SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН назвал эту меру поддержки профанацией.
«С одной стороны, это мало востребовано, с другой – если человек всю жизнь ничему не учился, то научить его чему-то вменяемому за короткий срок невозможно. Это программа социальной поддержки людей, которая как бы говорит, что вместо того, чтобы покончить с собой или грабить бабушек, вы можете теоретически пойти поучиться, будут платить стипендию и потом может что-то найдете», - считает Захаров.
Уровень безработицы сегодня держится на уровне 3,9%. Глава Минэкономразвития Максим Решентников называет эти показатели «рекордно низкими». Осенью, по его словам, ситуация изменится и об этих рекордах придется забыть.
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