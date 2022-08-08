«До 500 тысяч рублей»: Названы самые востребованные промышленные профессии
Аналитики онлайн-платформы SuperJob назвали топ-5 отраслей производства, где спрос на персонал в июле превышал предложение: металлургия, производство металлических изделий и заготовок, судостроение, радиотехническая и электронная промышленность, приборостроение.
Самая высокая заработная плата в промышленности на данный момент у главного инженера: максимальная – 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе SuperJob. Главный технолог сегодня может получать до 400 тысяч рублей, а главный механик - 350 тысяч рублей.
Среди представителей инженерно-технических специальностей наиболее высокооплачиваемыми оказались инженер-разработчик (180-250 тысяч), ведущий инженер-электроник (от 150 тысяч), а также программист микроконтроллеров (150-200 тысяч).
Ранее основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему не будет резкого всплеска безработицы в ближайшее время в России.
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