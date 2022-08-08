«До 500 тысяч рублей»: Названы самые востребованные промышленные профессии

Среди представителей инженерно-технических специальностей наиболее высокооплачиваемыми оказались инженер-разработчик (180-250 тысяч), ведущий инженер-электроник (от 150 тысяч), а также программист микроконтроллеров (150-200 тысяч).

Ранее основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему не будет резкого всплеска безработицы в ближайшее время в России.

