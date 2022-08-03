«Школа – запасной вариант»: Безработица сделает профессию учителя востребованной

Изменения на рынке труда могут привлечь в школу более молодых специалистов, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в пресс-центре НСН.

«Сейчас пока российский учитель самый старший среди своих коллег. Проблема есть, ежегодно выпадает в связи с возрастом 62 тысячи педагогов, 183 тысячи учителей старше 60 лет (13%). Для молодежи школа остается запасным вариантом. Сейчас рынок труда будет меняться, возможно, школа для кого-то окажется на какой-то период (5-10 лет) привлекательным местом в силу стабильности», - рассказала она.

Со своей стороны, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий подчеркнул, что учителя старшего возраста тоже необходимы школам.

«Во многом наши школы держатся на учителях старшего возраста. Это миф, что детям нужны именно молодые, детям нужно разное, чтобы в школе были и дедушки, бабушки, и молодежь, люди среднего возраста – это и есть социализация. У нас школа не останется без учителей, потому что безработица растет, но качество учителей будет все хуже», - добавил он.

Сегодня профессия учителя считается универсальной и непривлекательной для молодежи, заявил ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

