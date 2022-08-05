«Это профанация»: Основатель SuperJob раскритиковал госпрограмму переобучения россиян

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти прогнозируют скорый рост безработицы. По его словам, второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий наблюдается рост неполной занятости - такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть, потому что осень ситуация кардинально изменится.

«Если бомбы над Москвой летать не будут, то резкого всплеска безработицы не произойдет. Сегодня на SuperJob опубликовано 800 тысяч объявлений, а за некоторыми из них кроется не одно рабочее место, а несколько. Поэтому, думаю, как минимум 5 миллионов рабочих мест вакантны. Это, конечно, меньше, чем до начала военной спецоперации. Крупный и средние компании продолжают набор персонала, а малый бизнес сейчас очень вялый. Осенью всегда растет число зарегистрированных безработных, потому что те, кто потерял работу весной или летом, не бросаются сразу искать ее, а уезжают на дачу, сажают картошку, собирают грибы и уже в сентябре-октябре выходят на рынок труда. Так будет и в этом году», – сказал Захаров.