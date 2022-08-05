«Это профанация»: Основатель SuperJob раскритиковал госпрограмму переобучения россиян
Вместо того, чтобы пойти самоубиться или убивать бабушек, государство предлагает людям переобучиться, но это неэффективно, сказал НСН аналитик Алексей Захаров.
Резкого всплеска безработицы не будет. Осенью происходит традиционный рост деловой активности, потому что большинство россиян, оставшихся без работы летом, не спешат ее искать, а предпочитают заниматься огородом, походами в лес и отдыхом, заявил основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти прогнозируют скорый рост безработицы. По его словам, второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий наблюдается рост неполной занятости - такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть, потому что осень ситуация кардинально изменится.
«Если бомбы над Москвой летать не будут, то резкого всплеска безработицы не произойдет. Сегодня на SuperJob опубликовано 800 тысяч объявлений, а за некоторыми из них кроется не одно рабочее место, а несколько. Поэтому, думаю, как минимум 5 миллионов рабочих мест вакантны. Это, конечно, меньше, чем до начала военной спецоперации. Крупный и средние компании продолжают набор персонала, а малый бизнес сейчас очень вялый. Осенью всегда растет число зарегистрированных безработных, потому что те, кто потерял работу весной или летом, не бросаются сразу искать ее, а уезжают на дачу, сажают картошку, собирают грибы и уже в сентябре-октябре выходят на рынок труда. Так будет и в этом году», – сказал Захаров.
Власти несколько лет назад запустили программу по переобучению россиян новым профессиям. Собеседник НСН считает, что это профанация и государству просто необходимо заниматься социальной поддержкой россиян.
«Это профанация. С одной стороны, это мало востребовано, с другой – если человек всю жизнь ничему не учился, то научить его чему-то вменяемому за короткий срок невозможно. Это программа социальной поддержки людей, которая как бы говорит, что вместо того, чтобы покончить с собой или грабить бабушек, вы можете теоретически пойти поучиться, будут платить стипендию и потом может что-то найдете. Некая социальная поддержка людей, но это очень неэффективно. Деньги девать некуда. Лучше бы их потратили на зарплаты учителей», - отметил Захаров.
Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в пресс-центре НСН поделилась мнением, что безработица сделает профессию учителя востребованной.
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