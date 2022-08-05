У россиян летом снижается производительность труда
Четверть работодателей отмечают, что летом у сотрудников падает производительность труда. В 2018 году отмечали снижение деловой активности у коллег 35% работодателей, сообщает рекрутинговый портал SuperJob.
«Сейчас персонал куда более собран, чем, допустим, в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 годов. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад – 35%», - говорится в исследовании.
Основными причинами снижения производительности труда работодатели назвали жаркую погоду, сезон отпусков и накопившуюся усталость.
Также говорится, что большинство компаний – 63% - выстроили работу таким образом, что сотрудники не расслабляются летом.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН сообщил, что резкого всплеска безработицы не будет. Осенью происходит традиционный рост деловой активности, потому что большинство россиян, оставшихся без работы летом, не спешат ее искать, а предпочитают заниматься огородом, походами в лес и отдыхом.
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