Минэкономразвития прогнозирует рост безработицы осенью

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости - такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — цитирует министра ТАСС.

В то же время Решетников отметил, что «не стоит драматизировать», и ситуация с безработицей контролируемая.

Ранее Росстат сообщил, что в июне уровень безработицы в РФ остался на историческом минимуме в 3,9%, напоминает RT. Однако эксперты прогнозируют серьезный рост безработицы в некоторых регионах в конце года. По данным Центра стратегических разработок, лишиться работы могут жители Курганской области (12,5%), Республики Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Костромской и Ульяновской областей (по 10,5%), пишет «Свободная пресса».

