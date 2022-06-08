Треть россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат

Отмечается, что в течение года не повышали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки, еще 22% опрошенных не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов.

При этом, говоря об условиях труда, каждому третьему не нравится изношенная инфраструктура и старое оборудование. А каждому четвертому - низкий уровень охраны труда и риски для здоровья.

Ранее генсекретарь Союза Профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сотрудники многих крупных компаний и предприятий России жалуются на условия труда и давление со стороны руководства.

