Треть россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат
Треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат, а половина респондентов считает размер заработка слишком маленьким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.
Отмечается, что в течение года не повышали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки, еще 22% опрошенных не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов.
При этом, говоря об условиях труда, каждому третьему не нравится изношенная инфраструктура и старое оборудование. А каждому четвертому - низкий уровень охраны труда и риски для здоровья.
Ранее генсекретарь Союза Профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сотрудники многих крупных компаний и предприятий России жалуются на условия труда и давление со стороны руководства.
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