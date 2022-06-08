Треть россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат

Треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат, а половина респондентов считает размер заработка слишком маленьким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

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Отмечается, что в течение года не повышали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки, еще 22% опрошенных не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов.

При этом, говоря об условиях труда, каждому третьему не нравится изношенная инфраструктура и старое оборудование. А каждому четвертому - низкий уровень охраны труда и риски для здоровья.

Ранее генсекретарь Союза Профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сотрудники многих крупных компаний и предприятий России жалуются на условия труда и давление со стороны руководства.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ЗарплатаРаботаРоссия
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