ВС России освободили населенный пункт Толстой

Армия России взяла под контроль село Толстой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Толстой», - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что контроль над селом установили благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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