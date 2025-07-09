ВС России освободили населенный пункт Толстой
9 июля 202512:12
Армия России взяла под контроль село Толстой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Толстой», - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что контроль над селом установили благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области, напоминает «Свободная пресса».
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