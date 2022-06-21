Первыми пострадают «белые воротнички»: В России обсуждают перспективы рынка труда
Главный эксперт hh.ru по рынку труда предположила в эфире НСН, что рабочие специальности по-прежнему будут востребованы.
Рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций, введенных после 24 февраля. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
«Пока на рынке труда все достаточно стабильно. Сейчас hh-индекс (отражает отношение количества активных резюме к вакансиям) составляет 5,2 резюме на одну вакансию. Если этот индекс составляет 0-4, то это означает очень жесткую конкуренцию за людей, то есть это рынок соискателя. Когда же он выходит в диапазон 5-7, то это нормальная конкуренция и работодателю есть из кого выбирать. А когда индекс выходит на показатель 7, 8+, то значит, что на рынке становится переизбыток людей. Пока в целом по рынку мы этого не видим. Был период, когда индекс подскакивал чуть выше 6-ти, но выше 7 до сих пор не поднимался», - пояснила эксперт по рынку труда.
Глава Минтруда Антон Котяков во вторник сообщил, на рынке труда в России из-за санкционного давления постепенно начинает расти напряжение. По его словам, в июне стало увеличиваться и число зарегистрированных безработных.
По данным Даниной, более заметно кризисная ситуация отразилась на жителях больших городов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.
«Максимален hh-индекс в Москве и Санкт-Петербурге - 7,1 и 6,3 соответственно. Любая кризисная ситуация бьет в первую очередь по самым крупным агломерациям, где активность на рынке труда с точки зрения количества соискателей и количества работодателей высокая. Это означает, что в Москве и Петербурге увеличение количества резюме было максимальным и сокращение количества вакансий также было максимальным. Но при этом изменение активных резюме в столице в максимуме было +6%, что не очень много, а по Петербургу всего лишь +3%. Падение количества вакансий было более значимым, что и отразилось на финальном индексе - минус 30% с 24 февраля. По остальным регионам прирост резюме был +1%, а падение количества вакансий – в среднем около 20%», - отметила специалист.
Если проблемы на рынке труда будут усугубляться, то в первую очередь их на себе ощутят «белые воротнички» - чиновники, администраторы, служащие и менеджеры.
«Если hh-индекс по каким-то показателям выйдет в проблемную зону, то в первую очередь в "беловоротничковые" роли. Именно по ним за этот период времени зафиксировали наибольший прирост индекса, который означал наибольший прирост резюме и сокращение количества вакансий. Синеворотничковые роли, продажи, рабочий персонал – здесь индекс остается в очень высококонкурентной зоне - значительно меньше 3-х», - добавила Данина.
В начале июня министр экономического развития Максим Решетников предупредил о риске роста безработицы в России. Он объяснил такой прогноз сокращением спроса.
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