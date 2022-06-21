Первыми пострадают «белые воротнички»: В России обсуждают перспективы рынка труда

Рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций, введенных после 24 февраля. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

«Пока на рынке труда все достаточно стабильно. Сейчас hh-индекс (отражает отношение количества активных резюме к вакансиям) составляет 5,2 резюме на одну вакансию. Если этот индекс составляет 0-4, то это означает очень жесткую конкуренцию за людей, то есть это рынок соискателя. Когда же он выходит в диапазон 5-7, то это нормальная конкуренция и работодателю есть из кого выбирать. А когда индекс выходит на показатель 7, 8+, то значит, что на рынке становится переизбыток людей. Пока в целом по рынку мы этого не видим. Был период, когда индекс подскакивал чуть выше 6-ти, но выше 7 до сих пор не поднимался», - пояснила эксперт по рынку труда.

Глава Минтруда Антон Котяков во вторник сообщил, на рынке труда в России из-за санкционного давления постепенно начинает расти напряжение. По его словам, в июне стало увеличиваться и число зарегистрированных безработных.