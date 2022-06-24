«Токсичный доллар»: Российские банки загоняют владельцев валютных счетов в угол
Эксперты отмечают, что ограничения на валютные переводы неизбежны, хоть и сравнивают их с «бандитизмом» и « грабежом».
На фоне западных санкций все больше меняется привычная работа российских банков – граждане не всегда успевают следить за изменениями доступных функций.
Так, Сбербанк с 1 июля вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты или приложения, сообщили в финансовой организации. Минимальный размер составит 30 рублей, максимальный - 150 рублей.
При этом накануне в банке приостановили валютные переводы, также поступили и ВТБ. Именно валютные операции из-за ограничений пострадали больше всего.
В Сбере отметили, что переводы в валюте даже внутри России могут быть ограничены «в связи с текущей ситуацией». Опцию уже убрали из приложения. Когда эти операции будут возобновлены, не уточняется.
«Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», – сообщил представитель финансовой организации.
Накануне правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такую меру грабежом. По его словам, это обусловлено нынешней невостребованностью валюты в России.
«Для вкладчиков, естественно, это, мягко говоря, невыгодно. Это некий бандитизм и грабеж. Но, с другой стороны, понятно, что банкирам в данной ситуации действительно непросто. Сегодня операции с валютой для них убыточны, и они хотят переложить эти убытки на плечи своих клиентов. Валюта сегодня в принципе не особо востребована», - сказал он.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подтвердил НСН, что на фоне всего происходящего банки смогут пересмотреть свои условия.
«Банки сейчас пересмотрят условия в одностороннем порядке и будут брать комиссию. Отрицательные ставки касаются юрлиц. Это не выгодно, потому что назад ты получаешь меньше, чем вложил. Но, учитывая, что мы отрезаны от мировой финансовой системы, не понятно, как и в чем размещать доллары и евро. Банки точно не смогут отбить даже очень маленький положительный процент. Физлиц вроде это не коснется. В наибольшей степени пострадает компания «Сургутнефтегаз», у которой на счетах долларов и евро в эквиваленте $52 миллиарда», - объяснил эксперт.
С другой стороны, после того как Тинькофф Банк и Райффайзенбанк ввели комиссию за обслуживание валютных счетов, Центробанк заявил, что без получения согласия граждан это недопустимо, так как ущемляет права потребителей. Коган объяснил, что именно закон об отрицательных ставках может сделать такую комиссию легальной.
«В каждом банке есть свои ставки, и здесь, конечно, лидер по "зверству" – это "Тинькофф", который собирается брать практически 1% в месяц со своих клиентов. Но другие банки тоже вводят достаточно серьезные комиссии. Если закон по отрицательным ставкам будет принят, он будет позволять банкам пересмотреть их условия в одностороннем порядке», - добавил он.
Несмотря на это, зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что к решению таких неординарных ситуаций нужно подходить системно.
«Тут финансовому сообществу нужно садиться за стол переговоров с надзорным органом, понять, почему банки начали массово так делать, почему потребителям и регулятору это не нравится. Только в диалоге может быть найдено решение. Но системным решением было бы принятие закона о защите потребителей финансовых услуг», - заметил эксперт.
На защиту банков встал Александр Разуваев, который еще в начале июня говорил «Радиоточке НСН», что финансовые организации усложняют жизнь владельцам валютных счетов не из жадности, а из-за желания их обезопасить.
«Доллар и евро для россиян – токсичная валюта, все что угодно с ней может быть. Есть те, кто находит экзотику типа азербайджанского маната, на которой можно заработать, но я рекомендую держать сбережения в рублях, в акциях или в золоте. Держать деньги в валюте потенциального противника, во-первых, не патриотично, а во-вторых, вы можете пролететь», - предупредил экономист.
На фоне «токсичности» доллара и ряда ограничений Министерство финансов РФ 23 июня впервые выполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг в российской валюте на сумму в 12,51 млрд рублей.
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