«Токсичный доллар»: Российские банки загоняют владельцев валютных счетов в угол

На фоне западных санкций все больше меняется привычная работа российских банков – граждане не всегда успевают следить за изменениями доступных функций.

Так, Сбербанк с 1 июля вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты или приложения, сообщили в финансовой организации. Минимальный размер составит 30 рублей, максимальный - 150 рублей.

При этом накануне в банке приостановили валютные переводы, также поступили и ВТБ. Именно валютные операции из-за ограничений пострадали больше всего.

В Сбере отметили, что переводы в валюте даже внутри России могут быть ограничены «в связи с текущей ситуацией». Опцию уже убрали из приложения. Когда эти операции будут возобновлены, не уточняется.

«Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», – сообщил представитель финансовой организации.



Накануне правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такую меру грабежом. По его словам, это обусловлено нынешней невостребованностью валюты в России.