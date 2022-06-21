Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки
Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы между российскими банками, передает РИА Новости.
В Сбере отметили, что переводы в валюте даже внутри России могут быть ограничены «в связи с текущей ситуацией». Опцию уже убрали из приложения.
«Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», — сообщили агентству.
В свою очередь, в ВТБ рассказали, что переводы в валюте в другие банки или на счета в ВТБ из других финансовых организаций приостановлены. Когда эти операции будут возобновлены, не уточняется.
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