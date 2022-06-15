Жалуйтесь – ЦБ поможет? Комиссии с валютных счетов признали несправедливыми
Зампред экспертного совета ЦБ в эфире НСН признал, что банки вводят комиссии за обслуживание счетов в валюте несправедливо, но законно.
Банки, которые решили ввести комиссии за обслуживание валютных счетов, поставили своих клиентов в затруднительное положение, разрешить которое в юридической плоски будет непросто, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
«По закону любой банк, который вводил комиссии, продумал всё и в их условия включены, в том числе и право банка на односторонние изменения определенных тарифов. Поэтому вопрос о дополнительном согласии клиента – это достаточно спорная юридическая конструкция. Как из этой ситуации будут выходить банки, которые ввели такие комиссии, решать самим банкам. Если дойдет до буквы закона, любой банк достанет согласие клиента, которое было дано при заключении договора. Статья 29 закона о банковской деятельности применяется на срочные кредиты и вклады, а в данном случае речь идет не о срочных вкладах, а о сберегательных счетах или о текущих», – пояснил специалист.
После того как Тинькофф Банк и Райффайзенбанк ввели комиссию за обслуживание валютных счетов, Центробанк заявил, что без получения согласия граждан это недопустимо, так как ущемляет права потребителей. ЦБ считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».
«Любые существенные изменения должны быть согласованы с физлицами или должен быть дан период на закрытие счета. В текущих условиях перевести валюту в другой банк – это означает найти банк, в котором можно открыть счет. Не каждый открывает сейчас валютный счет. Второе – перевести средства на себя. 30 дней для этого может быть недостаточно», – отмечает Мехтиев.
По мнению специалиста, подобные неприятные для потребителей ситуации необходимо решать системно.
«Тут финансовому сообществу нужно садиться за стол переговоров с надзорным органом, понять, почему банки начали массово так делать, почему потребителям и регулятору это не нравится. Только в диалоге может быть найдено решение. Очень хорошо, что ЦБ оперативно выпустил рекомендации по этому поводу. Наверное, пока ЦБ недостаточно обращений и жалоб получил по этому поводу. Но как только будут жалобы – он может вмешиваться. До этого на основании публикаций в газетах, увы, правовой основы для этого нет. Будут жалобы – будут искаться методы воздействия. Но системным решением было бы принятие закона о защите потребителей финансовых услуг», – считает Мехтиев.
На прошлой неделе Тинькофф Банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию в размере 12% годовых за обслуживание счета при балансе более 1 тыс. условных единиц. За несколько дней до этого о введении комиссии за размещение средств на счетах в долларах, евро, фунтах стерлингах, швейцарских франках и японских иенах объявил Райффайзенбанк. При этом плата будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).
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