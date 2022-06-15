Жалуйтесь – ЦБ поможет? Комиссии с валютных счетов признали несправедливыми

Банки, которые решили ввести комиссии за обслуживание валютных счетов, поставили своих клиентов в затруднительное положение, разрешить которое в юридической плоски будет непросто, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

«По закону любой банк, который вводил комиссии, продумал всё и в их условия включены, в том числе и право банка на односторонние изменения определенных тарифов. Поэтому вопрос о дополнительном согласии клиента – это достаточно спорная юридическая конструкция. Как из этой ситуации будут выходить банки, которые ввели такие комиссии, решать самим банкам. Если дойдет до буквы закона, любой банк достанет согласие клиента, которое было дано при заключении договора. Статья 29 закона о банковской деятельности применяется на срочные кредиты и вклады, а в данном случае речь идет не о срочных вкладах, а о сберегательных счетах или о текущих», – пояснил специалист.

После того как Тинькофф Банк и Райффайзенбанк ввели комиссию за обслуживание валютных счетов, Центробанк заявил, что без получения согласия граждан это недопустимо, так как ущемляет права потребителей. ЦБ считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».