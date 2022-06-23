«Бандитизм и грабеж»: Как отрицательные ставки повлияют на валютных вкладчиков
Установление отрицательных ставок банками приведет к тому, что они пересмотрят свои условия в одностороннем порядке - заметили в эфире НСН экономисты Евгений Коган и Александр Разуваев.
Установление отрицательных ставок – это грабеж, обусловленный нынешней невостребованностью валюты в России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.
Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Отмечается, что он распространяется на действующие депозитные договоры. Коган считает, что такое предложение связано с усугублением ситуации на валютном рынке.
«Для вкладчиков, естественно, это, мягко говоря, невыгодно. Это некий бандитизм и грабеж. Но, с другой стороны, понятно, что банкирам в данной ситуации действительно непросто. Сегодня операции с валютой для них убыточны, и они хотят переложить эти убытки на плечи своих клиентов. Валюта сегодня в принципе не особо востребована. Кредиты в валютах практически невозможно выдавать. Соответственно, банки могут предложить платить повышенную комиссию. Потери зависят от того, в каком банке обслуживается человек. В каждом банке есть свои ставки, и здесь, конечно, лидер по "зверству" – это "Тинькофф", который собирается брать практически 1% в месяц со своих клиентов. Но другие банки тоже вводят достаточно серьезные комиссии. Если закон по отрицательным ставкам будет принят, он будет позволять банкам пересмотреть их условия в одностороннем порядке», - объяснил он.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН согласился с Коганом в том, что банки смогут пересмотреть свои условия.
«Банки сейчас пересмотрят условия в одностороннем порядке и будут брать комиссию. Отрицательные ставки касаются юрлиц. Это не выгодно, потому что назад ты получаешь меньше, чем вложил. Но, учитывая, что мы отрезаны от мировой финансовой системы, не понятно, как и в чем размещать доллары и евро. Банки точно не смогут отбить даже очень маленький положительный процент. Физлиц вроде это не коснется. В наибольшей степени пострадает компания «Сургутнефтегаз», у которой на счетах долларов и евро в эквиваленте $52 миллиарда. Но нашим предприятиям никто не мешает перевести эти деньги в рубли или туда, где не будет отрицательных ставок. Думаю, что по азербайджанскому манату, белорусскому рублю или юаню не будет отрицательных ставок», - подчеркнул он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отмена ограничений на оборот валюты в России положительно отразится на экономике страны и частично решит проблему с импортом, так как физические лица начнут завозить товары из-за рубежа.
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