«Бандитизм и грабеж»: Как отрицательные ставки повлияют на валютных вкладчиков

Установление отрицательных ставок – это грабеж, обусловленный нынешней невостребованностью валюты в России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Отмечается, что он распространяется на действующие депозитные договоры. Коган считает, что такое предложение связано с усугублением ситуации на валютном рынке.