СМИ: Украина сменила тактику в выпрашивании оружия у США
3 июля 202501:32
Украина сменила тактику выпрашивания оружия у Вашингтона, сообщает Politico.
По данным издания, теперь Киев хочет получить разрешение от США на закупку американского оружия через Европу. В рамках этой стратегии власти ряда европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине.
В настоящее время пока нет никаких договоренностей на этот счет.
Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru