СМИ: Украина сменила тактику в выпрашивании оружия у США

Украина сменила тактику выпрашивания оружия у Вашингтона, сообщает Politico.

Постпред США при НАТО назвал причину приостановки поставок оружия Украине

По данным издания, теперь Киев хочет получить разрешение от США на закупку американского оружия через Европу. В рамках этой стратегии власти ряда европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине.

В настоящее время пока нет никаких договоренностей на этот счет.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеЕвропаСШАУкраина

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