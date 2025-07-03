СМИ: Украина сменила тактику в выпрашивании оружия у США

По данным издания, теперь Киев хочет получить разрешение от США на закупку американского оружия через Европу. В рамках этой стратегии власти ряда европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине.

В настоящее время пока нет никаких договоренностей на этот счет.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

