В России объяснили, зачем создавать резерв драгоценных металлов

Золото-валютный фонд России можно пополнить за счет драгоценных металлов и других имеющих валютную ценность товаров, что приведет к укреплению рубля. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров.

Ранее в Минфине предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», согласно которым мобилизационная подготовка будет распространяться на защиту находящихся в Госфонде драгоценных металлов, камней и изделий из них. Также в министерстве предложили создать запас золота и алмазов, который можно будет использовать для мобилизационных нужд. По словам Сильвестрова, эти позиции могут пополнить золото-валютные резервы России.