В России объяснили, зачем создавать резерв драгоценных металлов

Заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров в эфире НСН объяснил, что в Минфине вспомнили про мобилизационный резерв, потому что Россия находится в чрезвычайной ситуации на фоне санкций. 


Золото-валютный фонд России можно пополнить за счет драгоценных металлов и других имеющих валютную ценность товаров, что приведет к укреплению рубля. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров.

Ранее в Минфине предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», согласно которым мобилизационная подготовка будет распространяться на защиту находящихся в Госфонде драгоценных металлов, камней и изделий из них. Также в министерстве предложили создать запас золота и алмазов, который можно будет использовать для мобилизационных нужд. По словам Сильвестрова, эти позиции могут пополнить золото-валютные резервы России.

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«Гохран («Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и их использованию при Министерстве финансов РФ – прим. НСН) хранит те ценности, которые являются частью того, что раньше называлось золото-валютным запасом. Теперь естественно, учитывая блокировку валютных средств… Вопрос о расширении состава золота в рамках ЗВР стоял уже давно, и Центральный банку уже на протяжении двух лет увеличил объемы золота практически до более 20%. Но теперь золото для нас является средством для ведения соответствующих расчетов в результате блокировки валютных средств и невозможности их использования», - рассказал он.

При этом заслуженный экономист России объяснил, чем можно пополнить золото-валютные резервы, вместе с тем укрепив рубль.

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«Золотовалютные запасы можно пополнить за счет товаров, имеющих валютную ценность. Естественно, в первую очередь, это драгоценные металлы. Сюда могут быть добавлены товарно-валютные ценности, которые фактически, будучи товаром, в определенных пропорциях имеют практически такую же ценность по отношению к драгоценным металлам, прежде всего к золоту. Но они не обязательно должны храниться в Гохране. Это становится основой не только для стабилизации наших внешних платежей, но и для рубля. Потому что теперь под него подводится не валюта, которая раньше поступала за счет наших сырьевых товаров и позволяла монетизировать или выпускать рубль на наш денежный рынок. Теперь можно делать это, опираясь на запасы государства, которые представляют всеобщую ценность в мире», - объяснил он.

В то же время, по его мнению, в России вспомнили о мобилизационном резерве из-за санкционного давления.

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«То, что связано с Гохраном не относится к использованию для соответствующего производства. Это касается обеспечения денежного обращения и расчета платежей. В стране всегда существовал мобилизационный резерв без всякой мобилизации. Это есть абсолютно во всех странах. Мобилизационный ресурс используется в чрезвычайных ситуациях, но это не значит, что завтра будет война. Мы находимся в чрезвычайной ситуации в связи с ограничениями, которые на нас ввели по импорту и по возможностям ведения расчетов», - заключил Сильвестров.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам пока не покупать валюту и вкладывать деньги в золото.

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ФОТО: flickr/Bullion Vault
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