Посольство РФ: Азербайджан не ответил на ноты о задержанных россиянах

По словам дипломатов, Баку не ответил на них. Ситуация нахолодится на постоянном контроле.

Также сотрудники посольства в Азербайджане получили от соотечественников множество обращений о том, что места проживания россиян посещали люди в гражданском, которые представлялись сотрудниками полиции.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что российские власти делают все необходимое для того, чтобы вызволить задержанных в Азербайджане российских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

