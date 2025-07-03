Посольство РФ: Азербайджан не ответил на ноты о задержанных россиянах
Российское посольство после задержания россиян в Азербайджане направило в МИД республики ноты, с требованием предоставить консульский доступ к арестованным гражданам, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
По словам дипломатов, Баку не ответил на них. Ситуация нахолодится на постоянном контроле.
Также сотрудники посольства в Азербайджане получили от соотечественников множество обращений о том, что места проживания россиян посещали люди в гражданском, которые представлялись сотрудниками полиции.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что российские власти делают все необходимое для того, чтобы вызволить задержанных в Азербайджане российских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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