Таксисты в России устроят «тихую забастовку»
По информации СМИ, водители не собираются работать 15 декабря в том числе в Брянске, Воронеже, Перми и Владивостоке.
Таксисты в России собираются устроить «тихую забастовку» из-за претензий к агрегаторам. Водители в том числе недовольны высокой комиссией и платой за просмотр маршрута. Однако это не единственные проблемы, с которыми сталкиваются таксисты в России. Речь идет о необходимости локализации автомобилей и дорогой страховке для такси.
«ТИХАЯ ЗАБАСТОВКА»
Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку». Так, по информации RTVI, они планируют массово не выходить на работу в понедельник 15 декабря в течение 24 часов. СМИ писали, что к забастовке присоединятся водители из Брянска, Воронежа, Перми и Владивостока.
Отмечается, что они собираются осуществить эту акцию для того, чтобы заставить сервисы агрегаторов, в основном «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества. Главные претензии водителей — высокие комиссии, плата за просмотр маршрута и невыгодные минимальные тарифы.
Таксисты из регионов жалуются на то, что работают «практически за бензин», а в крупных городах они возмущены комиссиями, которые съедают большую часть заработка. Водители считают справедливой комиссию агрегатора в 10%. Кроме того, таксисты требуют увеличить минимальную стоимость заказа.
«Первая проблема — это "Яндекс". За то, что он принимает заказ у пассажира и дает водителю, "Яндекс", берет за это комиссию до 28%. Все в зависимости от класса машины. Плюс 9% берет дополнительно "Яндекс" за то, что таксист хочет работать в своем районе. Плюс дополнительно 9% — за то, что водитель берет заказ по пути, ну, там, на работу или по делам. Если водитель хочет при получении заказа видеть точку Б, куда едет пассажир, то водитель за это должен платить "Яндексу" дополнительно 4%», - пожаловался столичный таксист Сергей в беседе с «Бизнес ФМ».
Известно, что для призыва к забастовке работники такси создали специальный чат в Telegram, в котором за несколько дней собралось свыше 1,6 тысячи водителей. Сергей как раз является администратором такого чата с 12 тысячами участников. При этом есть несколько пабликов, где общаются те, кто собирается принять участие в забастовке, пишет издание. Однако, несмотря на солидарность, часть таксистов сомневается в том, что однодневная акция сможет что-то изменить.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТАКСИ
В последнее время таксисты в России сталкиваются и с другими проблемами. Например, с 1 марта 2026 года в РФ собираются ввести требования по локализации автомобилей такси. Это означает, что для включения машины в реестр такси нужно выполнить одно из условий: например, автомобиль должен набрать не менее 3 тысяч 200 баллов локализации. Либо авто должно быть произведено по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключенному в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.
«Известия» писали, что к маркам автомобилей, которые соответствуют требованиям закона и могут быть допущены в качестве такси, относятся Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), «УАЗ» («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).
Однако, согласно результатам исследования ИНСОМАР, 81% водителей и 60% пассажиров не одобряют закон о локализации автомобилей такси. Отмечается, что водители недовольны низким качеством отечественных авто (43%) и их недостаточным комфортом (29%), а также финансовыми издержками.
На фоне этого правительство поддержало законопроект, позволяющий частным водителям такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации. Для этой категории депутаты предлагает предусмотреть квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси.
Но председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков считает, что такая мера не поможет отрасли.
«Почему 25%? Почему не 15% или не 50%? Они бы лучше задумались, почему у нас в такси монополия, почему агрегатор берет 35% комиссии. Это же все влияет на отрасль напрямую. Надо заниматься конкретикой, чтобы учитывать интересы водителей и пассажиров. Для такси у нас нет ни одного нормального российского автомобиля. Квота в 25% не спасет никого», - заявил он в беседе с НСН.
СТРАХОВКА
Кроме того, таксисты сталкиваются с тем, что ОСАГО для их автомобилей стоит в несколько раз дороже, чем у обычных водителей. В связи с этим многие такси ездят вообще без страховки.
Так, «Известия» писали, что к октябрю 2025 года российский таксопарк, по данным Национального агентства промышленной информации, имел лишь 800 тысяч автомобилей с действующими разрешениями. Однако в АИС страхования есть данные лишь о чуть более 400 тысяч такси с соответствующими полисами. Получается, что остальные автомобили такси ездят либо вообще не застрахованными, либо указывают как цель использования личную, чтобы не платить больше.
В связи с этим советник главы Профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк в разговоре с НСН предложил оформлять полис ОСАГО на водителя, а не на автомобиль, тогда таксисты, по его словам, смогли бы избежать непомерных переплат за страховку.
«В свое время страховщиками очень неразумно был пролоббирован коэффициент для такси, сильно отличающийся от коэффициента для обычного транспортного средства. Они обосновывали это тем, что такси много находятся на дороге, поэтому риск попасть в ДТП больше. Если один и тот же автомобиль мы застрахуем для своих нужд или нужд курьерской организации, то у водителя с нормальным коэффициентом безаварийной езды страховка будет стоить 10 тысяч рублей. Для такси страховка обойдется в 40, а иногда в 70 тысяч рублей в зависимости от региона. Профессиональные водители стали замещаться случайными людьми и мигрантами, тогда действительно аварийность с участием таксистов выросла. Они еще больше стали избегать страхования. Пока не прекратится жадность страховых компаний, у нас так и будут машины ездить без страховок», - подчеркнул он.
Ранее Евгений Грэк в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что запрет длительной стоянки такси во дворах жилых домов ударит по малому бизнесу и клиентам.
