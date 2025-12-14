Таксисты в России устроят «тихую забастовку»

«ТИХАЯ ЗАБАСТОВКА»

Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку». Так, по информации RTVI, они планируют массово не выходить на работу в понедельник 15 декабря в течение 24 часов. СМИ писали, что к забастовке присоединятся водители из Брянска, Воронежа, Перми и Владивостока.

Отмечается, что они собираются осуществить эту акцию для того, чтобы заставить сервисы агрегаторов, в основном «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества. Главные претензии водителей — высокие комиссии, плата за просмотр маршрута и невыгодные минимальные тарифы.