В России водители такси на практике не проходят медосмотры, так как это нереально и бессмысленно, вести контроль можно с помощью технических систем, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Депутаты Госдумы предложили отменить ежедневные предрейсовые медосмотры для самозанятых таксистов, оказывающих услугу на нерегулярной основе. Отмечается, что норму необходимо упразднить, так как ее фактически невозможно выполнить. Причина - отсутствие инфраструктуры для проведения таких медосмотров, а также нехватка медработников, пишут «Известия». Предлагается изменить технологию проведения медосмотров, чтобы эта процедура проходила дистанционно, с помощью ИИ: либо водитель будет зачитывать фразу, либо через видеокамеру будет отслеживаться реакция глазного зрачка. Корнеев эту идею поддержал.