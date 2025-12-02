Вопрос на камеру: Медосмотры для водителей такси назвали «прошлым веком»
В России три миллиона человек работают «бомбилами», два миллиона оформлены у агрегаторов, так что нет физической возможности проверять столько водителей каждый день, заявил НСН Валерий Корнеев.
В России водители такси на практике не проходят медосмотры, так как это нереально и бессмысленно, вести контроль можно с помощью технических систем, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Депутаты Госдумы предложили отменить ежедневные предрейсовые медосмотры для самозанятых таксистов, оказывающих услугу на нерегулярной основе. Отмечается, что норму необходимо упразднить, так как ее фактически невозможно выполнить. Причина - отсутствие инфраструктуры для проведения таких медосмотров, а также нехватка медработников, пишут «Известия». Предлагается изменить технологию проведения медосмотров, чтобы эта процедура проходила дистанционно, с помощью ИИ: либо водитель будет зачитывать фразу, либо через видеокамеру будет отслеживаться реакция глазного зрачка. Корнеев эту идею поддержал.
«Тут отменять нечего, потому что никакие медосмотры все равно никто не проходит. Мы продолжаем требовать медосмотры, хотя необходимость в них давно отпала. Медосмотры выполнить физически невозможно, смысла в этом нет никакого. А добавить реальный контроль через цифровые системы вполне реально. В каршеринге делают фото и видео машины, чтобы было видно, в каком состоянии автомобиль. Если элементарно это сделать, уже будет контроль за состоянием машины, например. Также водитель может сказать в камеру условную фразу. Это уже будет лучше, чем сейчас, когда на практике нет медосмотра», - пояснил он.
По его словам, медосмотр проводить нереально, так как тогда врачи будут вынуждены заниматься только этим вопросом.
«Это будет возможно только тогда, когда все водители будут работать через службу заказа, которая имеет технические возможности, приложения, огромные серверы. Безопасность никогда не бывает дешевой. Службы заказа готовы это все делать. Нормы прошлого века нам не нужны, они не имеют ничего общего с реальностью. Ни в одной стране нет таких странных требований, которые полностью выталкивают людей в тень. Зачем придумывать то, что никому не нужно? Кто будет проводить эти медосмотры? Кто будет их осматривать, откуда столько врачей? У нас три миллиона человек работают «бомбилами», два миллиона оформлены у агрегаторов. Кто будет проверять пять миллионов человек каждый день? У нас все врачи в стране будут заниматься только этим», - заключил собеседник НСН.
В большинстве компаний ежедневный медицинский и технический контроль водителей не производится, заявил в беседе с НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.
