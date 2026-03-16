В Лабинске произошло возгорание на нефтебазе из-за атаки БПЛА
16 марта 202607:32
Возгорание на территории нефтебазы произошло в промзоне Лабинска Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщили в кубанском оперативном штабе.
«В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС... по Краснодарскому краю», - указали в ведомстве.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее под Тихорецком произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков дрона, напоминает 360.ru.
