В Лабинске произошло возгорание на нефтебазе из-за атаки БПЛА

Возгорание на территории нефтебазы произошло в промзоне Лабинска Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщили в кубанском оперативном штабе.

«В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС... по Краснодарскому краю», - указали в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее под Тихорецком произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков дрона, напоминает 360.ru.

