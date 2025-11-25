Со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Больше половины - 66% - таксопарков не планируют обновлять машины в 2026 году в связи с законом о локализации и сложной экономической ситуацией. Это показал опрос Национального совета такси. Причинами называются низкая окупаемость машин, дороговизна российских автомобилей и нежелание пассажиров ездить на них, передает Forbes. У 72% опрошенных под новые требования не подходят более половины таксопарка.

«Те, кто инициировал эти изменения и введение требований по локализации, не думали о такси, а думали о производстве автомобилей. Сначала что-то придумали, потом выяснилось, что это либо не работает, либо наносит еще больший ущерб. И теперь надо изменять правила для того, чтобы не разрушить другую отрасль - такси. Она сейчас в большом минусе: с одной стороны, высокие ставки рефинансирования и общая стагнация в экономике. С другой стороны, в списке Минпромторга по локализации в основном китайские машины, которые производятся на территории России. Они не устраивают таксистов из-за их плохого обслуживания и малого срока эксплуатации», - пояснил Корнеев.