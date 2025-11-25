Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень
Со вступлением закона о локализации автомобилей такси большинство таксистов снова уйдет из легального поля, а государство недополучит налогов, заявил НСН глава «Цифрового мира» Валерий Корнеев.
Со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть, заявил НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Больше половины - 66% - таксопарков не планируют обновлять машины в 2026 году в связи с законом о локализации и сложной экономической ситуацией. Это показал опрос Национального совета такси. Причинами называются низкая окупаемость машин, дороговизна российских автомобилей и нежелание пассажиров ездить на них, передает Forbes. У 72% опрошенных под новые требования не подходят более половины таксопарка.
«Те, кто инициировал эти изменения и введение требований по локализации, не думали о такси, а думали о производстве автомобилей. Сначала что-то придумали, потом выяснилось, что это либо не работает, либо наносит еще больший ущерб. И теперь надо изменять правила для того, чтобы не разрушить другую отрасль - такси. Она сейчас в большом минусе: с одной стороны, высокие ставки рефинансирования и общая стагнация в экономике. С другой стороны, в списке Минпромторга по локализации в основном китайские машины, которые производятся на территории России. Они не устраивают таксистов из-за их плохого обслуживания и малого срока эксплуатации», - пояснил Корнеев.
Большая часть рынка такси снова уйдет в тень, пострадают от этого и государственный бюджет, и пассажиры.
«У нас лишь недавно началась легализация рынка такси, когда появились цифровые платформы, и вроде бы все шло хорошо. Но сначала случился 580-й федеральный закон о такси, который ввел такие требования, которые физически неисполнимы, а во многих из них еще и здравого смысла нет. А сейчас появился еще и закон о локализации, которым отрасль такси можно окончательно добить, отбросив ее в хаос 90-х годов: будет 90-95% бомбил, и маленький-маленький рыночек дорогих такси, которые будут использоваться одним процентом самого богатого населения. О безопасности и получении налогов придется забыть. «Яндекс» за этот год собирается перечислить за самозанятых 30 миллиардов рублей в госбюджет. Наверное, в следующем году эта цифра станет гораздо меньше, если будет исполняться закон о локализации», - спрогнозировал специалист.
Локализовывать рынок такси необходимо поэтапно, в том числе создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков, заявили ранее НСН депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев.
