«Полагаю, что увеличение объемов кредитования касается в первую очередь «АвтоВАЗа». Мы все время исходим из интересов государства. А государство - это люди. Мы пытаемся оздоровить заводы, так пусть завод думает, как ему оздоровиться за счет того, что он будет делать привлекательные по цене и надежности автомобили. Когда мы говорим о льготном кредитовании, мне хочется смотреть на это с социальной точки зрения: нужно помогать многодетным семьям, которые нивелируют демографический провал; ребятам, которые возвращаются с СВО; педагогам, у которых не самая высокая зарплата. А автопром оздоровит сам себя, если сможет. У советского автомобилестроения длинная история, он всегда собирал деньги и генерировал убытки. Мне хочется, чтобы он был поставлен в такие условия, чтобы была прибыль», - сказал Хайцеэр.

Ранее председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН, что со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть.