«Думайте о людях, а не заводах»: Льготные кредиты не помогут «АвтоВАЗу»
Увеличение льготного автокредитования до 164 млрд рублей не станет стимулом для производителей создавать конкурентные авто, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В 2026–2028 годах финансирование программ льготного автокредитования и лизинга запланировано в объеме 164 млрд рублей, сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, пишут «Известия». Ранее объем финансирования планировался на уровне 115 млрд рублей. Хайцеэр заявил, что даже увеличенная сумма не поможет заводам работать прибыльно.
«Полагаю, что увеличение объемов кредитования касается в первую очередь «АвтоВАЗа». Мы все время исходим из интересов государства. А государство - это люди. Мы пытаемся оздоровить заводы, так пусть завод думает, как ему оздоровиться за счет того, что он будет делать привлекательные по цене и надежности автомобили. Когда мы говорим о льготном кредитовании, мне хочется смотреть на это с социальной точки зрения: нужно помогать многодетным семьям, которые нивелируют демографический провал; ребятам, которые возвращаются с СВО; педагогам, у которых не самая высокая зарплата. А автопром оздоровит сам себя, если сможет. У советского автомобилестроения длинная история, он всегда собирал деньги и генерировал убытки. Мне хочется, чтобы он был поставлен в такие условия, чтобы была прибыль», - сказал Хайцеэр.
Ранее председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН, что со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть.
