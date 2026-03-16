Теннисист Медведев уступил Синнеру в финале турнира «Мастерс» в США
16 марта 202607:20
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
Решающий матч состоялся в ночь на 16 марта. Синнер обыграл россиянина со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
После турнира «Мастерс» 30-летний Даниил Медведев поднимется на 10-ю строчку в рейтинге ATP. Его соперник занимает второе место в списке.
Между тем российскую теннисистку Алану Туаеву дисквалифицировали на 3 года и 9 месяцев за нарушение антикоррупционной программы.
