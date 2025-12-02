В России предложили направлять часть утильсбора на льготные автокредиты
Отечественным автомобилям нужно улучшить ряд потребительских свойств, чтобы завоевать лояльность покупателей, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, предоставив возможность получения льготного автокредиты или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявил, что в России планируют к 2035 году увеличить долю российских автомобилей на рынке страны до 80% против 55% в текущем году и 44% — в прошлом. Хайцеэр отметил, что отечественным автомобилям нужно улучшить ряд потребительских свойств, чтобы завоевать лояльность покупателей.
«На сегодняшний день мы поставили барьер для импорта автомобилей, при помощи чего стимулируем локализацию производства на территории России. Это и будет являться основным драйвером увеличения доли российских автомобилей на рынке. Надеюсь, что за этим последует балансировка цен на автомобили, которые производятся в России. Также надеюсь на рост их надежности, качества и других потребительских свойства, которые нравятся россиянам в импортных автомобилях. Если же этого не произойдет, то не все так радужно», — сказал собеседник НСН.
Он предложил направлять часть средств с утильсбора на льготные автокредиты для россиян.
«Отечественным производителям нужно воспользоваться карт-бланшем, появившимся на фоне увеличения утильсбора. Пока мы еще не видим реализацию этого проекта в полной мере. "АвтоВАЗ" показывает убытки — снижение продаж на 24%. Для того, чтобы появилась лояльность конечного покупателя, у автомобиля должна быть интересная цена за счет того, что машина производится у нас в стране. Наш покупатель довольно избалован возможностью приобрести не те старые "Жигули" и "Москвичи". Важным дополнением были бы программы стимулирования приобретения отечественного автомобиля. Например, доступные автокредиты или рассрочки. Вообще, часть средств, которые страна получает в виде утилизационного сбора, стоило бы направить не только автопроизводителям, но и в сторону покупателей, которым эти деньги помогли бы приобрести автомобиль», — заключил эксперт.
Ранее председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН, что со вступлением в действие требования по локализации автомобилей такси с 1 марта 2026 года большой объем перевозок уйдет в тень, а о безопасности и получении налогов государству придется забыть.
