Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Актриса Джесси Бакли, сыгравшая в картине «Хамнет», получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер

За лучшую мужскую роль награду вручили актеру Майклу Б. Джордану.

Он отличился в фильме «Грешники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
