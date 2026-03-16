Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль
16 марта 202605:35
Актриса Джесси Бакли, сыгравшая в картине «Хамнет», получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
За лучшую мужскую роль награду вручили актеру Майклу Б. Джордану.
Он отличился в фильме «Грешники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
