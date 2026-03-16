Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»
16 марта 202605:33
Актер Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Грешники».
В номинации «Лучший актер» также были представлены Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Вагнер Моура и Итан Хоук.
Также фильм «Грешники» получил награду за лучший оригинальный сценарий.
Ранее Пол Томас Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
