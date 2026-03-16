Россияне вдвое чаще продают квартиры для закрытия ипотеки
Необходимость закрытия ипотечных долгов заставляет граждан России чаще продавать квартиры, сообщают «Известия».
В конце 2025 года количество таких случаев увеличилось вдвое. Это связано с ростом платежей, просрочкой по кредитам и потерей дохода. По словам экспертов, это крайняя мера, позволяющая сохранить кредитную историю и избежать банкротства. Некоторые предпочитают расстаться с квартирой, но рассчитаться с банком.
Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей. Как заявил арбитражный управляющий Илья Усынин, заемщики предпочитают самостоятельно продавать квартиру, чтобы не доводить дело до суда. Судебное взыскание — процесс длительный и сложный, поэтому добровольная реализация жилья позволяет быстрее закрыть долг и избежать дополнительных издержек.
Ранее стало известно, что российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
