Вручен «Оскар» за лучший фильм

«Битва за битвой» получила «Оскар» как лучший фильм.

Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»

Также за эту картину награду получил кинематографист Пол Томас Андерсон. Он назван лучшим режиссером.

Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Также «Битва за битвой» получила первую в истории «Оскара» статуэтку за лучший кастинг актеров. Новая номинация появилась на премии впервые за 25 лет. Награду вручили кастинг-директору Кассандре Кулукундис.

Всего кинокартина «Битва за битвой» победила в шести номинациях.

98-я церемония вручения главной кинопремии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год проходит в театре «Долби» в Голливуде в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии, как и в 2025 году, стал американский комик Конан О’Брайен.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
