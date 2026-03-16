Вручен «Оскар» за лучший фильм
«Битва за битвой» получила «Оскар» как лучший фильм.
Также за эту картину награду получил кинематографист Пол Томас Андерсон. Он назван лучшим режиссером.
Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Также «Битва за битвой» получила первую в истории «Оскара» статуэтку за лучший кастинг актеров. Новая номинация появилась на премии впервые за 25 лет. Награду вручили кастинг-директору Кассандре Кулукундис.
Всего кинокартина «Битва за битвой» победила в шести номинациях.
98-я церемония вручения главной кинопремии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год проходит в театре «Долби» в Голливуде в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии, как и в 2025 году, стал американский комик Конан О’Брайен.
