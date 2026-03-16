В России мошенники пытаются блокировать iPhone через моды Telegram

Мошенники начали обманывать владельцев iPhone и iPad из России через модификации мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию в сфере информационной безопасности F6.

Аферисты используют слухи о скорой блокировке Telegram и в рекламе модов обещают предоставить в том числе встроенный VPN, анонимный номер, режим инкогнито, Premium-подписку без оплаты. Эксперты предупредили, что опасность представляют моды DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram, Doxogram.

Посредством бота в Telegram мошенники сообщают потенциальным жертвам, что модификацию необходимо скачать, подключившись к чужому Apple ID. Злоумышленники дают логин и пароль, пользователь связывает устройство с чужой учетной записью, затем гаджет блокируют. При этом мошенники оставляют на экране контакты для связи и требуют деньги за разблокировку устройств.

По данным экспертов, обычно в рамках этой схемы у россиян требуют 10-60 тысяч рублей. За период с 9 февраля по 5 марта у пользователей украли уже 2,947 млн рублей.

Между тем эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил, что аферисты начали писать пенсионерам в мессенджерах от имени Росфинмониторинга или Пенсионного фонда, отмечает 360.ru.

