СМИ: Самолет загорелся в аэропорту после атаки под Тегераном
16 марта 202607:59
Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад после атаки на пригород Тегерана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Ранее стало известно, что в районе авиагавани прогремело не менее семи взрывов. На территории аэропорта возник сильный пожар.
По информации Al Hadath, после серии ударов огонь охватил один из самолетов. О каком именно лайнере идет речь, не уточняется.
Между тем власти Ирана продлили запрет на полеты над территорией республики, воздушное пространство будет закрыто до 22 марта, пишет 360.ru.
