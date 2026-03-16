СМИ: Самолет загорелся в аэропорту после атаки под Тегераном

Самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад после атаки на пригород Тегерана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Ранее стало известно, что в районе авиагавани прогремело не менее семи взрывов. На территории аэропорта возник сильный пожар.

По информации Al Hadath, после серии ударов огонь охватил один из самолетов. О каком именно лайнере идет речь, не уточняется.

Между тем власти Ирана продлили запрет на полеты над территорией республики, воздушное пространство будет закрыто до 22 марта, пишет 360.ru.

