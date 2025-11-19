В ГД предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации
Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что новые требования закона о локализации такси могут привести к резкому росту стоимости поездок. Он сослался на данные опроса, согласно которым лишь около 5% водителей готовы пересесть на автомобили отечественного производства. По его словам, треть таксистов планирует уйти в тень или вовсе прекратить работу, включая примерно 200 тысяч самозанятых, которые не смогут позволить себе покупку новой машины.
Миронов предложил отложить действие норм для самозанятых водителей по всей стране. Он напомнил, что в ряде регионов (на Дальнем Востоке, в Сибири и Калининградской области) требования начнут действовать позже, на два-четыре года, и такую же отсрочку можно распространить на всех самозанятых. По его словам, Минтранс ранее устно поддержал идею, но окончательного решения пока нет.
Политик также призвал расширить список разрешенных моделей, отметив, что шести представленных брендов недостаточно для российского рынка. Он подчеркнул, что меры поддержки автопрома не должны приводить к коллапсу отрасли и росту цен для пассажиров.
Закон о локализации такси, принятый в мае 2025 года, обязывает использовать машины отечественного производства. Автомобили должны либо набирать необходимый балл локализации, либо соответствовать условиям СПИК, заключенных в 2022–2025 годах, либо быть выпущенными по одобренным правительством контрактам после 2025-го. Среди допускаемых моделей — Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah, передает «Радиоточка НСН».
