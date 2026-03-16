Фильм «Наследник» возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные
Фильм «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Криминальный триллер вышел на большие экраны в РФ 5 марта. В фильме снимались Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис и другие. За 12-15 марта картина заработала 72 млн рублей.
На втором месте в рейтинге фильмов по кассовым сборам разместилась «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. За прошедшие выходные лента с Павлом Прилучным, Лизой Моряк, Владимиром Сычевым, Ольгой Тумайкиной собрала 66,5 млн рублей.
Третью строчку в списке занял фильм Александра Амирова «Царевна-лягушка 2». Семейное фэнтези заработало в кинотеатрах 66,2 млн рублей. В фильме снимались в том числе Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Дарья Блохина, Роман Курцын, Никита Кологривый.
Неделей ранее лидером кинопроката в России стала картина «Царевна-лягушка 2», собравшая 178 млн рублей, напоминает 360.ru.
