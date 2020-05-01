Самосознательность как выход из самоизоляции

Бывший главный санитарный врач РФ, депутата Геннадий Онищенко также настоятельно призвал соотечественников в первые недели мая «уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки». Особенно важно поберечь старшее поколение: отдохнувшие молодые люди могут заразить бабушек и дедушек, сами того не зная, предостерёг Онищенко. «Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», - сказал он агентству ТАСС.

В свою очередь, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова отметила, что если семья собирается за город, на дачу, то лучше не расширять компанию.

«Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями», - заявила она в эфире НСН.

Предчувствуя скорое окончание режима самоизоляции продюсер Иосиф Пригожин, заметил, что люди станут больше ценить человеческое общение, свежий воздух и возможность свободно передвигаться.

«Мое мнение оптимистичное - люди настолько захотят войти в режим нормальной жизни, что мы очень быстро вернемся к работе. Как только разрешат жить и дышать свободно, все забудут этот кошмар как страшный сон. Появится жадность к жизни, к общению, к встрече, к прогулкам. Мы больше станем ценить эти минуты. Мы жили, прожигая жизнь, а теперь мы переоценим то, что произошло. Сейчас мы в местах заключения свободного поселения. Мы жили в состоянии потребителей, мы должны немного пересмотреть себя и все вокруг нас. Человечество должно начать предохраняться! Если вы болеете, сидите дома. Мы выйдем из этого кризиса и ворвемся в жизнь, как люди, которые бегут в магазины во время распродажи "черной пятницы"», - заявил Пригожин в эфире НСН.

Добавим, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала три основных критерия, от которых зависит начало процесса снятия ограничений, введённых в РФ из-за распространения коронавирусной инфекции. Это снижение темпов прироста заболевших коронавирусом, наличие свободных коек и количестве проводимых на COVID-19 тестов.



