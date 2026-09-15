Захарова пообещала шок от заявления Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

По её словам, выступление Лаврова будет затрагивать «различные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах».

«А вот ещё о чём он скажет, это действительно будет, я могу сказать, для многих шоком. Так что следите внимательно», - заключила она.

Ранее в центре безопасности Positive Technologies выяснили, что против граждан России была развёрнута целая сеть по распространению фейков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

