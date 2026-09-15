Захарова пообещала шок от заявления Лаврова на форуме «Диалог о фейках»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По её словам, выступление Лаврова будет затрагивать «различные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах».
«А вот ещё о чём он скажет, это действительно будет, я могу сказать, для многих шоком. Так что следите внимательно», - заключила она.
Ранее в центре безопасности Positive Technologies выяснили, что против граждан России была развёрнута целая сеть по распространению фейков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На организатора концерта Канье Уэста в России подали в суд
- Посла РФ вызвали в МИД Дании из-за обстрела военного вертолета
- Ресторатор пообещал пик закрытий кафе в первом квартале 2027 года
- Морально устарели: Глава «Теремка» раскрыл, какие рестораны сегодня закрываются
- Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского «Арсенала»
- Захарова пообещала шок от заявления Лаврова на форуме «Диалог о фейках»
- Психолог объяснила «бежевым мамам», как подготовить ребенка к школе
- Лихачева объяснила, почему в России сформировался дефицит реставраторов
- Будет провокация? Зачем Европа готовит Украину к «решающей» зиме
- Историк русской кухни Павел Сюткин получил шесть лет колонии за фейки