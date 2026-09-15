Захарова пообещала шок от заявления Лаврова на форуме «Диалог о фейках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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По её словам, выступление Лаврова будет затрагивать «различные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах».

«А вот ещё о чём он скажет, это действительно будет, я могу сказать, для многих шоком. Так что следите внимательно», - заключила она.

Ранее в центре безопасности Positive Technologies выяснили, что против граждан России была развёрнута целая сеть по распространению фейков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ФейкМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФ

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