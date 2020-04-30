С авиапарадами, но без шашлыков. Россиян призвали провести майские дома

При принятии решений в рамках борьбы с коронавирусом в Кремле учитывают позицию Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова настояла на том, чтобы третий подряд двухнедельный инкубационный период вируса россияне провели дома. Большие опасения экспертов вызывает именно этот период, потому что он приходится на майские праздники, когда многие россияне традиционно выбираются на природу. Между тем, к вспышке заболеваемости в первой половине апреля привели именно походы на шашлыки в последние тёплые выходные марта, утверждали в Минздраве.

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко настоятельно призвал соотечественников в первые недели мая «уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки». Особенно важно поберечь старшее поколение: отдохнувшие молодые люди могут заразить бабушек и дедушек, сами того не зная, предостерёг Онищенко. «Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», - сказал он агентству ТАСС.

Если и ехать за город, то на своей машине, на свой участок, с которого лучше никуда не выходить и ни с кем не общаться, полагает Онищенко. С такой позицией согласна директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.

«Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями», - сказала она в эфире НСН.

По мнению психолога, самое главное сейчас — начать работать со своими установкам и сказать себе что всё скоро точно закончится, и тогда можно будет вдоволь нагуляться.

Ситуация с коронавирусом в этом году ударила и по другим традициям. Так, часть отделений КПРФ 1 мая вместо шествий рекомендуют присоединиться к «Всесоюзной онлайн-маёвке» с участием партийных лидеров, а «Коммунисты России» проведут Skype-митинг. 9 мая в российских городах пройдут только авиапарады.

