Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Дмитрий Аленичев вновь стал главным тренером тульского ФК «Арсенал». Об этом сообщает RT.
Специалист уже возглавлял команду из Тулы с ноября 2011-го по июнь 2015-го года. Под его руководством «Арсенал» впервые в своей истории вышел в РПЛ. В настоящее время он сменил на посту главного тренера Дмитрия Гунько, который подал в отставку после вылета из Кубка России.
«Дмитрий Анатольевич, рады снова видеть вас в Туле! Уверены, вы поможете написать «Арсеналу» новые яркие страницы футбольной истории!» - говорится в сообщении пресс-службы тульского ФК.
Ранее аргентинец Марсело Гальярдо стал главным тренером сборной Эквадора по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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