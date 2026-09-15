Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Специалист уже возглавлял команду из Тулы с ноября 2011-го по июнь 2015-го года. Под его руководством «Арсенал» впервые в своей истории вышел в РПЛ. В настоящее время он сменил на посту главного тренера Дмитрия Гунько, который подал в отставку после вылета из Кубка России.

«Дмитрий Анатольевич, рады снова видеть вас в Туле! Уверены, вы поможете написать «Арсеналу» новые яркие страницы футбольной истории!» - говорится в сообщении пресс-службы тульского ФК.

Ранее аргентинец Марсело Гальярдо стал главным тренером сборной Эквадора по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

