«Ворвемся в жизнь как на распродажу!» Пригожин об ожидаемом снятии ограничений

«В лучшем случае, это конец года, ноябрь-декабрь. В худшем - это 2021 год. Все будет зависеть от того, как будут обстоять дела с заболеванием. Мое мнение оптимистичное - люди настолько захотят войти в режим нормальной жизни, что мы очень быстро вернемся к работе. Как только разрешат жить и дышать свободно, все забудут этот кошмар как страшный сон. Ни один человек не заинтересован выползать из кризиса долго. Появится жадность к жизни, к общению, к встрече, к прогулкам. Восстановление произойдет быстро. Мы больше станем ценить эти минуты, по крайней мере, с пониманием к этому относиться. Нужно сделать выводы. Мы жили, прожигая жизнь, а теперь мы переоценим то, что произошло. Сейчас мы в местах заключения свободного поселения. Мы жили в состоянии потребителей, мы должны немного пересмотреть себя и все вокруг нас. Человечество должно начать предохраняться! Если вы болеете, сидите дома. Мы выйдем из этого кризиса и ворвемся в жизнь, как люди, которые бегут в магазины во время распродажи "черной пятницы"», - закончил он.

Тем временем власти Москвы открыли сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу после доработки цифровой платформы mos.ru. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, сделать это можно будет в упрощенном порядке. Для удобства все ранее оформленные до 30 апреля рабочие пропуска будут действительны до 4 мая включительно. Ранее президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 12 мая.

